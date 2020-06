Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Suceava a transmis, astazi, ca potrivit situației intocmita de catre Direcția de Sanatate Publica in județ se inregistreaza nu mai puțin de 3.010 persoane declarate vindecate. In ultimele 24 de ore au fost internate in Spitalul Județean noua persoane diagnosticate cu Covid – 19 si externate…

- Prefectura Suceava a transmis capotrivit situației intocmita de catre Direcția de Sanatate Publica, in județ sunt 2.565 de persoane declarate vindecate de noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost internate in spital 33 de persoane diagnosticate cu Covid – 19 și au fost externate 39 de persoane,…

- Focar de COVID-19 la manastirea Putna 31 de calugari de la Manastirea Putna au ajuns noaptea trecuta la Spitalul Județean Suceava solicitând sa fie evaluați medical, deoarece au simptome specifice COVID-19. Deși starea lor era buna, s-a luat masura internarii pentru a fi testați, iar…

- Peste 160 infectii in centre de institutionalizare din Neamț #coronavirus Foto: Arhiva. 167 de infectari cu COVID-19 au fost confirmate la angajații și beneficiarii Centrului pentru recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap din Pastraveni, județul Neamț. Din totalul îmbolnavirilor,…

- Evoluția pe județe a cazurilor COVID-19 Spitalul Județean Suceava. Foto: Arhiva. Suceava continua sa ramâna pe primul loc în ceea ce privește evoluția pe județe a cazurilor COVID-19, cu peste 100 de noi îmbolnaviri, a depașit 2.500 de infectari. În județ a aparut…

- Botosaniul a devenit, in mod oficial un focar de Covid-19. Potrivit declaratiilor facute de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, orice judet cu peste 100 de imbolnaviri devine un focar. La Botosani, potrivit datelor centralizate de Directia de Sanatate Publica (DSP), numarul cazurilor de infectare cu coronavirus…

- In județul Suceava autoritațile cauta noi locuri pentru cazare Spitalul Județean Suceava. Foto: facebook.com/SpitalulJudeteanSuceava. În județul Suceava autoritațile cauta noi locuri pentru cazarea celor care ar urma sa intre în carantina, în condițiile în care se așteapta…

- Ministerul Sanatații și Direcția de Sanatate Publica Suceava au aprobat astazi, ca Spitalul Municipal Radauți sa devina spital suport pentru pacienții cu COVID-19. Aceste masuri au venit ca urmare a solicitarilor transmise de conducerea Spitalului Municipal Radauți, care in ultima perioada primea destul…