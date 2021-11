Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 06 noiembrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 22312Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:18696Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 716Numar…

- Medicii romani sunt ingrijorati de evolutia Covid-19 in Romania. Ei susțin ca tara noastra ar putea genera o noua tulpina, dupa ce evoluția bolii a cunoscut modificari importante și ingrijoratoare. Medicii vorbesc de pacienți care au ajuns la Terapie Intensiva intr-un timp foarte scurt de la internare,…

- Astazi, 25 septembrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 13591Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12481Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 460Numar…

- Astazi, 24 septembrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 13505Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12453Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 459Numar…

- Astazi, 13 septembrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12914Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12300Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 446Numar…

- Primul bebeluș infectat cu Covid-19 in valul 4 este internat la Timișoara. Odata cu micuțul a fost internata și mama lui, in varsta de 27 de ani, nevaccinata. Sugarul are 21 de zile și este asimptomatic, insa rezultatul testului rapid este pozitiv. Medicii de la Maternitatea Bega așteapta acum rezultatul…

- Astazi, 03 septembrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12795 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12211 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Doua persoane au pierdut lupta cu virusul. Prefectura Constanta a raportat astazi doua decese la nivelul judetului Constanta, in urma infectarii cu COVID 19.Este vorba despre o femeie de 64 de ani si un barbat de 53 ani. Ambii prezentau comorbiditati.Astfel, numarul deceselor de la inceputul pandemiei,…