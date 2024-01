Nou director general interimar, la TAROM

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul financiar TAROM, Costin Iordache, revine la conducerea Companiei la doar trei luni de la inlocuire. Dupa demisia lui Bogdan Popescu de la sfarșitul anului trecut, Consiliul de Administrație TAROM l-a numit, din nou, pe Costin Iordache, Director General interimar, potrivit unui comunicat de…

- Costin Iordache will be the new interim general director of TAROM as of January 9, 2024, the company informed on Monday.He will replace Bogdan Popescu, who resigned at the end of December 2023, agerpres reports. "The Board of Directors of the TAROM airline decided on Friday, January 5, 2024, to appoint…

