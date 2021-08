Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca Buzau, Ionel Tociu, anunta cea mai mare concediere colectiva operata de o firma din acest judet, potrivit news.ro. Este vorba despre fabrica de mobila de la Nehoiu, care a instiintat AJFOM ca urmeaza sa dea afara peste 200 de oameni,…

- Companiile au contactat de 3 ori mai multi candidati in iulie comparativ cu luna anterioara, arata datele BestJobs, iar angajatii interesati sa-si schimbe jobul au trimis in total 400.000 de CV-uri, in crestere cu 12% fata de nivelul din luna iunie. Potrivit unui comunicat al companiei, peste 24.000…

- Piața forței de munca din Maramureș se schimba. Probabil din cauza lipsei locale de forța de munca, foarte mulți angajatori din județ sunt nevoiți sa caute in alta parte oameni dispuși sa munceasca. De la inceputul anului și pana in prezent, in evidențele Serviciului pentru Imigrari al județului Maramureș…

- Piața muncii din Statele Unite ale Americii incepe sa-și revina cu viteza dupa efectele catastrofale ale pandemiei de coronavirus – in mai, angajatorii americani și-au accentuat eforturile de recrutare și au marit salariile, in competiția pentru reangaja milioanele de americani șomeri, relateaza Reuters.