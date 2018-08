Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA. Atentat intr-o zona aglomerata. Cel putin 20 de morti si zeci de raniti. „Ne temem ca acest bilant va creste” Cel putin 20 de persoane au fost ucise si mai mult de 40 ranite vineri in explozia unei bombe in timpul unui miting electoral in orasul Mastung din sud-vestul Pakistanului, a declarat…

- Inundatiile si alunecarile de teren din vestul Japoniei s-au soldat cu moartea a cel putin 199 de persoane, a anuntat joi dimineata purtatorul de cuvant al guvernului nipon, informeaza AFP. Premierul Shinzo Abe a ordonat in timpul unei reuniuni a celulei de criza sa se actioneze cat mai repede posibil…

- Senegal și Columbia se vor duela joi, de la ora 17:00, in ultima partida din grupa H. Meciul va fi in direct pe TVR 1 și liveTEXT pe GSP.RO. Forțele de securitate vor fi in strada peste tot in țara, dupa ce sarbatoarea victoriei cu Polonia a facut 8 morți, 73 de raniți și au fost arestate 776 de persoane.…

- Un cutremur asemanator cu cel din 1977 ar putea duce la moartea a peste 4.000 de persoane in capitala, susține Tatiana Proskuryakova, manager de tara al Bancii Mondiale, potrivit Hotnews. „Bucureștiul este capitala din UE care are cel mai mare risc de dezastru seismic. Daca stați sa va gandiți, mulți…

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise si alte 16 ranite intr-un atentat sinucigas cu bomba comis sambata in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, intr-un loc unde se sarbatorea finalul Ramadanului si a doua zi a incetarii focului convenite intre militantii talibani si trupele guvernamentale,…

- Cel putin 46 de persoane si au pierdut viata in naufragierea unei ambarcatiuni cu migranti in largul coastelor sud estice ale Tunisiei, a anuntat duminica Ministerul Apararii, relateaza Reuters si Xinhua, preluat de agerpres. Numarul celor salvati a ajuns pana in prezent la 75, intre care 60 de tunisieni,…

- Trei persoane, dintre care doi politisti, au fost ucisi, marti, in orasul Liege, de un individ care a reusit sa ia o femeie ostatica inainte sa fie impuscat mortal de autoritatile belgiene, relateaza site-ul cotidianului The Telegraph. Presa locala relateaza ca doi politisti si un trecator au fost impuscati…

- Funeraliile a 58 de persoane ucise de fortele israeliene vor avea loc in Gaza, azi. Violentele care s-au soldat cu moartea a 58 de persoane au inceput in contextul in care zeci de mii de persoane au protestat de-a...