Nothing a lansat telefonul Nothing Phone (1) in 2022, unul dintre cele terminalele cu design curajos si extravagant, intr-o mare de imitatii si copycats. E drept ca in afara de LED-urile Glyph din spate si o camera buna, nu propunea altceva deosebit. Acum avem detalii despre succesorul sau, Nothing Phone (2). Fondatorul companiei Nothing, Carl Pei, omul care a fondat si OnePlus a dezvaluit intr-un interviu planurile sale pentru acest an. Carl a dat un interviu celor de la Inverse, o publicatie americana. Pentru ei a confirmat disponibilitatea lui Nothing Phone (2) pe piata din SUA, pe care o considera…