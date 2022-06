Stiri pe aceeasi tema

- Se spune ca perioada copilariei este cea mai frumoasa din viața. Cumva lipsita de griji, viața copiilor este un paradis. Sigur, e discutabil pentru ca sunt o mulțime de situații. Pentru ca miercuri e 1 Iunie, Ziua Internaționala a Copiilor, astazi am ales sa stam de vorba cu un copil. Un copil care…

- Miercuri, 1 iunie a.c., structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, din județul Bacau, respectiv – Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean, Gruparea de Jandarmi Mobila, Inspectoratul pentru Situații de Urgența al Județului, invita toți copiii și tinerii,…

- Pe Constantin Scripaț, vicepreședintele Consiliului Județean Bacau, il cunosc cam de cand am intrat in presa, pe vremea cand iși expunea calitațile sale de gospodar, administrand cu nadejde Piața Mare. Mai tarziu, aveam sa-l vad trecand pe la fotoliul de „vice” de la Primarie, apoi pe la Prefectura…

- Sinaxarul ne poziționeaza tot spre Inviere. Pentru a ne lumina intru ințelegerea faptului ca Biserica nu este exclusivista ori, mai rau, misogina. Și a ne incredința, prin textul Evangheliei zilei (Marcu 15, 43-47; 16, 1-8), de acea icoana de mare preț lasata noua la indemana: chipul femeii creștine…

- Nicoleta Bichescu (nascuta Mitulescu) a venit in aceasta lume la 12 decembrie 1969 și a crescut intr-o familie cu puternice legaturi cu presa. Tatal ei a fost mulți ani redactor-șef al ziarului bacauan ”Steagul roșu”, iar mama lucra la Intreprinderea Poligrafica. Obișnuia sa spuna des ce șansa in viața…

- 20.000 de copii din familii vulnerabile vor primi „Punguța cu doua carți”, pachetul Asociației OvidiuRo susținut de Kaufland Romania care incurajeaza lectura incepand din primele luni de viața Asociația OvidiuRo și Kaufland Romania lanseaza cea de-a treia ediție a proiectului „Punguța cu doua carți”,…

- Profesorul Petre Isachi a primit, ieri, titlul de Cetațean de Onoare al municipiului Bacau. Petre Isachi a debutat in critica literara in anul 1990, in revista ”Ateneu” fiind autorul catorva sute de articole și eseuri, publicate și in alte reviste de cultura cum ar fi: ”Zburatorul”, ”Contemporanul”,…

- Viața mea, nu este viața mea? Ceea ce traim este ingrijorare? Ingrijorare: puțin mai mult decat o grija banala și care imi amintește cu insistența ca nu sunt eu cea care controleaza pupitrul de comanda. De aceasta data, cei care pun in mișcare lumea sunt de departe cei pe care eu nu-i cunosc. Chiar…