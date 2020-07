Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient infectat cu noul coronavirus s-a internat la Spitalul din Campina, acolo unde a stat internat doar 7 zile. La final, nota de plata a fost una uluitoare: 168.261,969.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 93: Danuța o face praf pe Andreea Esca Managerul spitalului…

- Un pacient internat in luna aprilie in Spitalul Municipal Campina (SMC), unitate suport COVID-19, a provocat cheltuielile de spitalizare de 168.261,969 lei pentru doar sapte zile. Valoarea apare in devizul care insoteste documentele de externare ale bolnavului! Calin Tiu,managerul spitalului, a declarat…

- Calin Tiu,managerul spitalului, a declarat ca totul este legal, iar bolnavul nu va plati nimic. S-a ajuns in aceasta situatie dat fiind ca in luna aprilie, la spitalul din Campina au fost foarte putin pacienti internati, iar toate cheltuielile aferente unei unitati medicale s-au impartit la numarul…

- Pentru un singur pacient internat in luna aprilie in Spitalul Municipal Campina (SMC), unitate suport-COVID-19, cheltuielile de spitalizare s-au ridicat la fabuloasa suma de 168.261,969 lei pentru sapte zile de internare. Valoarea uriasa apare in devizul care insoteste documentele de externare ale unui…

- Pentru un singur pacient internat in luna aprilie in Spitalul Municipal Campina (SMC), unitate suport-COVID-19, cheltuielile de spitalizare s-au ridicat la fabuloasa suma de 168.261,969 lei pentru sapte zile de internare. Valoarea uriasa apare in devizul care insoteste documentele de externare ale unui…

- Pentru un singur pacient internat in luna aprilie in Spitalul Municipal Campina (SMC), unitate suport-COVID-19, cheltuielile de spitalizare s-au ridicat la fabuloasa suma de 168.261,969 lei pentru sapte zile de internare. Valoarea uriasa apare in devizul care insoteste documentele de externare ale unui…

- "La toamna ne așteptam la un tsunami", este semnalul de alarma tras de managerul Spitalului Victor Babeș din Timișoara, Cristian Oancea. El spune ca in Romania asistam la o creștere exponențiala a cazurilor de coronavirus și ca cei care susțin ca nu exsta Covid sau decese ar trebui sa raspunda penal.…

- Se intampla in Romania, in stare de alerta. Sute de oameni nu au parte de tratament medical, din cauza ca unele spitale au fost blocate fiind declarate spitale suport COVID-19, doar ca din ele lipsesc pacienții, iar cei care chiar au probleme de sanatate sunt trimiși acasa. Doar 18 pacienti sunt…