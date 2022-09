Nostradamus a prezis când va începe Al III-lea Război Mondial? Discipolii mult comentatului astrolog Nostradamus au incercat sa descifreze data la care el ar face referire la cel de-Al Treilea Razboi Mondial. Coincidentele cu conflictul din Ucraina sunt prea mari, spun ei. Celebrul astrolog a facut mai multe profeții despre unele evenimente mondiale majore care s-au adeverit. Nostradamus era de parere ca un conflict armat din Europa ar putea declanșa un „mare razboi”. Intr-un catren, faimosul astrolog și vizionar scria: „Șapte luni ale Marelui Razboi, oameni morți din cauza rautații. Rouen și Evreux nu vor cadea in mainile regelui”. Nostradamus a scris și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

