Nosfe, lidrul trupei Șatra B.E.N.Z., a murit în somn, după un concert. A fost unul din idolii adolescenților români Nosfe, cel ce a cunoscut un succes masiv cu trupa sa, Șatra B.E.N.Z., a murit duminica dupa un concert pe care l-a susținut la Romaero, Baneasa. Avea doar 37 de ani. Rapperul a murit in somn, cel mai probabil din cauza unui infarct. Madalina Crețan, soția sa, a fost cea care a anunțat la 112 dupa ce l-a gasit inert, fara semne vitale, in livingul casei lor din Balotești. Echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul. Potrivit IPJ Ilfov, artistul, pe numele sau Darius Vlad Crețan, apelul la 112 s-a facut la 03.26, in dimineața zilei de duminica. Cazul a fost preluat de procurorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai buni sabreri ai Romaniei, retras din activitate in 2012, a fost gasit mort luni, 3 octombrie, in locuința sa din localitatea Otopeni. Florin Zalomir, membru al echipei Romaniei care a adus medalii de aur la campionatele mondiale, europene sau la Olimpiada, era angajat al Jandarmeriei…

- Un ofițer de la Jandarmeria București, Florin Zalomir, fost sportiv, s-a sinucis, luni dimineața, cu arma personala - un pistol. Potrivit primelor informații, jandarmul s-a impușcat in cap.Jandarmul era ofițer in cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și avea 41 de ani.La cea…

- Un barbat de 41 de ani, jandarm, a fost gasit decedat luni dimineata, intr-un imobil din Otopeni. "Astazi 3 octombrie a. c., in jurul orei 8:34, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie, cu privire la faptul ca, intr-un imobil din localitatea Otopeni, un barbat este…

- Florin Zalomir, unul dintre cei mai tritrați scrimeri romani din ultimii 20 de ani s-ar fi sinucis luni de dimineața, in casa lui din Otopeni, scrie TVR . In varsta de 41 de ani, fostul sportiv era ofițer de jandarmi și a fost gasit fara viața, impușcat. „Astazi 3 octombrie a. c., in jurul orei 8:34,…

- ”Redresarea Blue Air, respectiv reluarea operatiunilor de transport aerian de pasageri, implica o colaborare stransa si sprijinul din partea tuturor partenerilor comerciali, dar si al tuturor institutiilor publice si autoritatilor din Romania, eforturile depuse de managementul executiv, Consiliul de…

- Blue Air transmite, joi, ca aproximativ 230.000 de pasageri sunt afectati de anularile zborurilor, acestia primind trei variante – reprogramarea zborului, crearea unui portofel virtual pentru viitoare achizitii si rambursarea. Peste 17.500 de portofele electronice au fost create totalizand 1,9 milioane…

- Vladimir Ionescu Blue Air Aviation a anunțat, marți, ca „se vede obligata” sa sisteze toate zborurile programate sa plece din Romania, respectiv din București – Otopeni, Bacau, Cluj-Napoca și Iași, pana luni, 12 septembrie 2022. Compania aeriana a invocat poprirea conturilor de catre Ministerul Mediului…

- Furtuna puternica marți seara in București și in județul Ilfov. A plouat cu grindina, iar vantul a batut cu putere timp de cateva ore. Vijelii au mai fost și in Giurgiu, Teleorman, Satu Mare, Bacau, Vrancea, Vaslui, Bihor, Ialomița, Prahova, Buzau și Mureș.