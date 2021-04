Norvegia: un proiect de dezincriminare a drogurilor, blocat de opoziție Un plan al guvernului norvegian de dezincriminare a consumului de droguri pentru toata lumea, de la episodici la dependenți mari de droguri, a fost stopat vineri de principalul partid de opoziție, Partidul Laburist, potrivit AFP.

Guvernul de centru-dreapta a dezvaluit în februarie un plan pentru a pune capat sancțiunilor penale pentru deținerea și consumul de cantitați mai mici de droguri, în favoarea obligației de a consulta serviciile sociale.

Minoritara în Parlament, echipa la putere avea nevoie de sprijinul unei parți a opoziției pentru ca reforma sa poata fi adoptata.

