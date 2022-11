Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana, alaturi de tarile vecine Ucrainei, Banca Europeana de Investitii, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si Grupul Bancii Mondiale au publicat o declaratie conform careia au mobilizat un miliard de euro pentru culoarele de solidaritate.

- Pe masura ce lumea se indreapta spre recesiune, aceasta tara cu 3,7 milioane de locuitori, care are iesire la Marea Neagra, va inregistra o crestere viguroasa a productiei economice, de 10%, in 2022, pe fondul unui boom condus de consum, potrivit institutiilor internationale. Astfel, economia modesta,…

- Elon Musk, șeful SpaceX, a anunțat sambata ca va continua sa finanțeze rețeaua de internet Starlink din Ucraina. „Chiar daca Starlink continua sa piarda bani și alte companii primesc miliarde de dolari de la contribuabili, vom continua sa finanțam guvernul ucrainean”, a scris pe Twitter cel mai bogat…

- SpaceX, compania anttreprenorului Elon Musk, a anunțat ca nu mai poate plati pentru serviciile sateliților in Ucraina și a cerut Pentagonului sa plateasca nota, scrie CNN. De cand au inceput sa soseasca in Ucraina, in primavara anului trecut, terminalele de internet prin satelit Starlink realizate de…

- Producatorul japonez de automobile isi transfera actiunile de la Nissan Manufacturing Russia LLC companiei ruse de stat NAMI, precizeaza acesta. Prin acest acord, Nissan si-a asigurat dreptul de a rascumpara afacerea in sase ani, anunta Ministerul rus al Industriei si Comertului. Nissan devine astfel…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Corporatia Financiara Internationala (IFC), parte a Grupului Bancii Mondiale, au anuntat luni ca vor investi 70 de milioane de dolari in firmele din tehnologie si cele orientate spre export din Ucraina si Republica Moldova, transmite Reuters.…

- ”RTPR a asistat Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) cu privire la imprumutul in valoare de 25 milioane de euro acordat Bancii Transilvania. Finantarea este destinata sustinerii creditarii de catre Banca Transilvania a companiilor romanesti ce au fost afectate de razboiul din Ucraina,…

- In luna mai, BERD a schimbat destinatia unei parti din imprumutul catre Ukrenergo pentru a oferi lichiditati de urgenta de 50 de milioane de euro. ”Razboiul a declansat nevoi urgente de lichiditate care au determinat Ukrenergo sa ceara schimbarea destinatiei fondurilor”, a spus BERD intr-un comunicat.…