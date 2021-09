Stiri pe aceeasi tema

- Analiștii politicieni norvegieni se așteapta ca un bloc „roșu-verde” sa câștige alegerile legislative desfașurate luni în Norvegia, o alternanța care ar putea afecta activitațile petroliere ale țarii, cel mai mare producator de hidrocarburi din Europa de Vest, scrie AFP.Potrivit…

- Sectiile de votare au fost deschise la ora locala 9.00 (10.00, ora Romaniei), iar primele proiectii, in baza votului anticipat, urmeaza sa fie dezvaluite la ora locala 21.00 (22.00, ora Romaniei). Potrivit sondajelor, se contureaza o majoritate clara in vederea indepartarii de la putere a coalitiei…

- Starea de alerta din Sectorul 1, declarata in urma crizei gunoaielor, nu va fi prelungita, a anunțat Prefectul Capitalei, Alin Stoica. El a spus ca situația din teren arata ca salubrizarea este, in acest moment, buna și nu se impune prelungirea starii de alerta.

- Rezultatelor necropiei ridicate de la INML de rudele patroanei firmei de artificii inclupate de dosarul Colectiv par sa arate ca aceasta ar fi murit in somn, in urma unui stop cardio-respirator.Decesul, spun sursele citate, ar fi survenit in urma cu 3 zilei. Daniela Nița, acționar și administrator al…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a explicat ca pana in momentul in care o instanța va decide altceva, starea de alerta va ramane in vigoare in Sectorul 1. Starea de alerta ar putea fi ridicata abia in momentul in care se va gasi o soluție alternativa. ”Atunci instanța va decide, cu siguranța.…

- Raportul pe anul trecut al Consiliului Fiscal conține previziuni sumbre in ce privește creșterea datoriei publice, care ar putea sa ajunga la 58% din PIB pana in 2024. Institutia atrage atentia ca trebuie imbunatatita semnificativ colectarea veniturilor fiscale, masurile de austeritate nefiind indeajuns…

- „BNR confirma cresterea economica peste asteptari. Masurile economice implementate in aceasta perioada au avut un obiectiv clar: pastrarea capacitatii de productie in economie! Am reusit sa facem performanta impreuna cu toti actorii din sectorul privat si le multumesc pentru ca au avut incredere in…

- Apelul telefonic a fost dat astazi, in jurul orei 14:24, potrivit poliției, un barbat a comunicat ca in incinta sediilor Buiucani și Centru ale Judecatoriei Chișinau se afla un obiect explozibil. La fața locului au intervenit batalionul de patrulare și reacționare operativa al DP municipiului…