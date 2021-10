Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi oameni au fost ucisi si alti cativa raniti de un barbat inarmat cu un arc si sageti la Kongsberg, in sud-estul Norvegiei. Atacurile au avut loc miercuri seara, iar politia norvegiana a arestat un suspect, transmite Reuters, conform Digi24.

- In județul Vrancea, in data de 19 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 709 persoane in carantina la domiciliu; 227 persoane in izolare la domiciliu; 104 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 11 persoane sunt internate la ATI,…

- Un barbat a decedat si alte trei persoane au fost ranite luni dimineata, in urma unui accident rutier petrecut pe DN 13, la iesire din orasul Rupea, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, itat de Agerpres . Conform sursei citate, in accident au fost implicate doua autovehicule, unul…

- Un barbat a decedat si alte trei persoane au fost ranite luni dimineata, in urma unui accident rutier petrecut pe DN 13, la iesire din orasul Rupea, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov. Conform sursei citate, in accident au fost implicate doua autovehicule, unul dintre cei doi…

- Atacul a avut loc, marți seara, in orașul Ovidiu, județul Constanța, unde doua persoane au fost injunghiate in urma unui conflict in care au fost implicate mai multe persoane, potrivit Antena 3. Intre timp atacatorul este cautat de echipajele de poliție. Este vorba de doua persoane, un barbat de 33…