Stiri pe aceeasi tema

- Rusia s-a aflat in spatele atacului cibernetic lansat impotriva parlamentului norvegian in august, a declarat marti sefa diplomatiei norvegiene, Ine Eriksen Soereide, citata de Reuters. 'In baza informatiilor de care dispune in prezent guvernul, apreciem ca Rusia se afla in spatele…

- Rusia se afla în spatele unui atac cibernetic lansat împotriva parlamentului norvegian în luna august, a declarat marți ministrul de externe al Norvegiei citat de Reuters.„Este aprecierea noastra ca Rusia s-a aflat în spatele acestei activitați pe baza informațiilor…

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii a declarat pentru saptamanalul german Der Spiegel ca presedintele Vladimir Putin s-a aflat in spatele tentativei de otravire si a subliniat ca nu se teme, transmite Reuters.In luna august, Navalnii a fost transportat cu avionul din Rusia la Berlin dupa…

- Presedintele camerei inferioare a Parlamentului rus, Duma de Stat, a cerut uneia dintre comisiile sale sa ancheteze daca forte straine sunt in spatele presupusei otraviri a opozantului Aleksei Navalnii, intr-o tentativa de a alimenta tensiunile din Rusia, relateaza Reuters. "Comisia pentru securitate…

- Presedintele camerei inferioare a Parlamentului rus, Duma de Stat, a cerut uneia dintre comisiile sale sa ancheteze daca forte straine sunt in spatele presupusei otraviri a opozantului Aleksei Navalnii, intr-o tentativa de a alimenta tensiunile din Rusia, relateaza Reuters. "Comisia pentru securitate…

- Președintele Dumei de Stat a ordonat marți unei comisii sa ancheteze daca forțe straine sunt în spatele posibilei otraviri a criticului Kremlinului Aleksei Navalnîi, într-o încercare de alimenta tensiunile cu Rusia, relateaza Reuters. ”Comisia de securitate a Dumei…

- Presedintele camerei inferioare a Parlamentului rus, Duma de Stat, a cerut uneia dintre comisiile sale sa ancheteze daca forte straine sunt in spatele presupusei otraviri a opozantului Aleksei Navalnii, intr-o tentativa de a alimenta tensiunile din Rusia, relateaza Reuters."Comisia pentru…

- Maas a declarat pentru Rheinische Post ca nu a existat o sansa reala ca Rusia sa revina in G7, atit timp cit nu au existat progrese semnificative in solutionarea conflictului din Crimeea, precum si cel din estul Ucrainei, relateaza Reuters. "Rusia singura ar putea aduce cea mai mare contributie in a…