Norvegia, medaliata cu bronz la Rio, a invins campioana mondiala Olanda cu scorul de 29-27, sambata, in turneul feminin de handbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, in timp ce Rusia, campioana olimpica en titre, a trecut la limita de vicecampioana Franta, cu 28-27, potrivit Agerpres. Norvegia este singura echipa cu victorii pe linie, avand asigurata prezenta in sferturile de finala.

Nora Mork a reusit cele mai multe goluri, 9, iar Inger Smits s-a remarcat de la olandeze, cu 7 goluri.



Ekaterina Ilina a marcat golul victoriei pentru echipa Rusiei, cu mai bine de doua minute…