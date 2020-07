Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, este și el acuzat ca a incalcat regulile de distanțare și restricțiile, dupa ce premierul a fost surprins, de ziua sa, inntr-un birou din Guvern band și fumand cu mai mulți colegi. Rareș Bogdan a fost fotografiat in timp ce dadea o petrecere cu cateva zeci de…

- Un parlamentar liberal este convins ca liderul PSD doar mimeaza lupta contra PNL, prin depunerea moțiunii de cenzura, ca sa demonstreze partidului ca merita șefia. Deputata Antoneta Ionița (PNL) a apreciat joi ca liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a anunțat moțiunea de cenzura cu un singur scop:…

- Fara o lege care sa permita restrangerea exercitiului unor drepturi nu se va putea face mai nimic in starea de alerta, a declarat Avocatul Poporului, Renate Weber, miercuri, pentru AGERPRES, referindu-se la decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) privind prevederi din Ordonanta de Urgenta a…

- Fostul presedintele al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), Augustin Zegrean, explica decizia data de CEDO in cazul demiterii Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA, precizand ca aceasta este discutabila si gresita, pentru ca CEDO nu poate verifica legalitatea unei hotarari a CCR unde se judeca doar…

- Liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis l-a acuzat ca are ințelegeri cu premierul ungar Viktor Orban, iar, in timp ce autoritatile se lupta cu pandemia, PSD se lupta in birourile din Parlament sa dea Ardealul ungurilor. Ieșirea de astazi a…

- Camera Deputaților a adoptat joi cu modificari, in calitate de for decizional, ordonanța de urgența a guvernului (OUG 37/2020) care ofera posibilitatea, persoanelor fizice și firmelor, a amanarii ratelor la credite. Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a anunțat ca liberalii vor ataca modificarile…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, s-a dezlanțuit dupa ce președintele Klaus Iohannis i-a atacat dur pe liderii din opoziție, care au criticat prelungirea starii de urgența in absența unor masuri reale pentru redresarea economiei. “Pe dl Iohannis l-au lasat nervii. Cred ca izolarea nu-i prieste…

- PSD este al treilea dintre partidele de opoziție care anunța ca nu ar mai vota prelungirea starii de urgența in orice condiții. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a argumentat deja decizia de a nu vota prelungirea starii de urgența. Victor Ponta a anunțat și el ca va lua o decizie finala, cu privire…