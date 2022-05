Nori și temperaturi în scădere Marți, vremea se anunța instabila. Soarele rasare la ora 05:46. In zona noastra cerul va fi mai mult noros, iar spre dupa-masa, local, vor cadea precipitații, in deosebi, in zonele de deal. Vantul va sufla slab la moderat cu intensificari temporare, in timpul averselor. Soarele va apune la ora 21:03. Maxima zilei va urca in jurul valorii de 22 de grade. Miercuri, se vor aduna mai multe fenomene meteorologice. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

