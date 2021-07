Stiri pe aceeasi tema

- In nordul Europei, termometrele indica de cateva zile temperaturi cuprinse intre 30 și 35 de grade Celsius, valorile apropiindu-se de recordurile absolute inregistrate pentru aceasta zona a continentului, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. In Finlanda și mai multe regiuni din Suedia, a fost cea…

- Dupa cea mai calda luna iunie raportata in Finlanda si in mai multe regiuni din Suedia de la debutul inregistrarilor meteorologice, temperaturile s-au apropiat incepand de duminica de recordurile absolute stabilite in nordul Europei, unde termometrele indica de cateva zile valori cuprinse intre 30 si…

- Meteorologii au emis, marti, mai multe avertizari care vizeaza instabilitate atmosferica, dar si canicula si disconfort termic. In 13 judete este cod galben de furtuni, iar in 24 de judete va fi canicula, temperaturile putand ajunge si la 38 de grade Celsius.

- Vremea se îmbunatațește la Cluj din acest weekend. Temperaturile urca puțin, maxima zilei de sâmbata fiind de 18 grade celsius. Astazi, 29 mai șansele de ploaie sunt foarte mici, chiar daca în marea parte a zilei va fi…

- Zilele ploiase nu s-au terminat în Cluj-Napoca. Dupa ploile de ieri, care au provocat mai multe pagube în gospadariile clujenilor, vremea rea nu sta departe de Cluj. Astazi, 28 mai, maxima va fi de 19 grade celsius, iar șansele…

- Vineri, 22 aprilie 2021, vremea se va incalzi, iar temperaturile se vor apropia de cele normale pentru luna aprilie, in majoritatea regiunilor. Maximele vor fi cuprinse intre 13 grade Celsius in depresiuni și 22 de grade Celsius in zona de sud a țarii. Vremea va fi apropiata de normalul termic in…

- Vremea se racește ușor in urmatoarele zile in județul Alba. Sunt anunțate temperaturi maxime de 14-16 grade Celsius in zonele mai joase. Va fi soare și nori in majoritatea zonelor din județ. La munte, temperaturile maxime vor fi de pana la 6 grade Celsius la Oașa, respectiv 10 grade la Arieșeni. Va…

- Daca la inceput de saptamana am avut parte de ninsori și temperaturi sub zero grade in județul Mureș, iata ca incepand de astazi vremea se incalzește și temperaturile cresc puternic. Astfel, in urmatoarele zile, se vor inregistra temperaturi maxime care vor depași 22 de grade Celsius. Spre sfarșitul…