Nordis Travel: Criza economică a crescut la 57% ponderea vacanţelor last minute. Rezervările de ultim moment înseamnă călătorii mai scumpe cu până la 70% ”Criza economica si instabilitatea provocata de situatiile delicate prin care trec unele companii aeriene ii determina pe multi romani sa nu-si mai faca planuri de vacanta pe termen lung, ci sa se bazeze in principal pe calatorii de ultim moment. Dintre turistii care si-au rezervat vacanta in ultimele sase luni ale anului, cei mai multi (57%) au facut rezervari last minute cu una pana la cel mult doua saptamani inainte de data plecarii. Aproape un sfert dintre ei (23%) si-au rezervat vacantele cu cel mult o luna inainte de data plecarii, 11% cu cel mult doua luni inainte, in vreme ce abia 9% dintre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

