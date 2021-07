In lumea politicii energetice germane, istoria se repeta. Cu doar cateva saptamani inainte de alegerile germane cruciale, cancelarul Angela Merkel, ignorand protestele puternice din Europa de Est, incheie acordul cu Rusia pentru gazoductul Nord Stream 2, care va consolida influența lui Vladimir Putin asupra securitații energetice a Europei. Statele Unite au anunțat, la 21 iulie, […] The post Nord Stream 2 și cancelarii lui Putin first appeared on Ziarul National .