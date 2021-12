Norah Jones a lansat varianta deluxe a albumului I Dream Of Christmas

Stiri pe aceeasi tema

- Legendara trupa ABBA a lansat prima melodie cu tematica de Craciun. Piesa este inclusa pe cel mai nou album al formatiei suedeze, intitulat "Voyage", care se afla pe locul intai in 18 țari, inclusiv in Marea Britanie.

- Cu Moldtelecom, bucuria sarbatorilor dureaza tot anul!Sarbatorile de iarna ne reamintesc se ne bucuram de simplitate și de lucrurile marunte. Ne ofera speranța și incredere in sine. Toata lumea viseaza și iși dorește ceva special, iar Moldtelecom, vine cu multe surprize.

- Filmul Singur Acasa a devenit filmul preferat al tuturor celor care iubesc sarbatorile de iarna și acesta a inceput sa faca parte din tradiția de Craciun. Primul film al francizei a fost lansat in 1990 și l-a avut in rol principal pe Macaulay Culkin, baiețelul simpatic care a cucerit inimile a milioane…

- Noul film al lui Selly. Cat a investit vloggerul! La momentul actual, Selly este cel mai urmarit vlogger de la noi din țara. Are aproape 5 milioane de fani care il urmaresc in total pe Facebook, Instagram și YouTube. In 2019 a lansat primul film alaturi de trupa 5Gang. Este vorba despre 5GANG: Un altfel…

- Artista caștigatoare a premiilor GRAMMY®, LORDE, a lansat doua piese bonus, „Helen of Troy” și „Hold No Grudge”, pe varianta deluxe a albumului „Solar Power”. Referitor la piesele bonus, LORDE a spus: „A fost interesant sa explorez aceste piese in calatoria care a condus catre noul meu album.” Despre…

- CHVRCHES a surpins fanii cu varianta extinsa a albumului “Screen Violence”, care contine 3 piese noi: “Killer”, “Bitter Land” si “Screaming”. Lansat cu doua zile inainte de Halloween, ca un mod de multumire pentru succesul proiectului, “Director’s Cut” continua povestea albumului si sarbatoreste sezonul…

- Numele lui Calin Lupu este cunoscut in randul melomanilor care participa la concertele desfasurate in Timisoara. Fostul participant la concursul Vocea Romaniei a lansat albumul sau de debut „Angels with dirty wings“, care cuprinde 11 piese. „Scriu piese de peste 10 ani și asta e terapia mea. Albumul…

- Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean” (LACT) din Sibiu, Romania, in colaborare cu Asociatia de Istorie Balcanica (AIB) din Bucuresti, Romania, au anuntat lansarea unui nou proiect international de cercetare: „Conflictul armat de pe Nistru – implicatii politice si sociale pentru Republica…