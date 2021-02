William Burns, nominalizat de presedintele american Joe Biden pentru functia de director al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a declarat miercuri in Senat ca pentru securitatea nationala a SUA competitia cu China si contracararea leadershipului ei ''agresiv'' sunt esentiale, transmite Reuters. Burns (64 de ani), fost diplomat de cariera care a lucrat atat in administratii republicane, cat si in cele democrate, este de asteptat sa obtina facil confirmarea Senatului pentru sefia CIA. El a fost ambasador in Iordania si Rusia si a detinut alte trei pozitii importante in Departamentul…