Nominalizările pentru Premiile Oscar 2023. Care sunt filmele rămase pe lista scurtă In competiția pentru statueta se vor afla producții cinematografice din 2022. Lista scurta de nominalizari a fost facuta publica marți, 24 ianuarie, potrivit Variety. Cea de-a 95-a ceremonie a Premiilor Academiei Americane de Film va avea loc la Dolby Theatre din Los Angeles, pe 12 martie. Ceremonia anunțarii actorilor și a filmelor ramase pe „lista scurta” a fost prezentata de Riz Ahmed și Allison Williams și a fost transmisa live pe pagina oficiala de YouTube a Oscarurilor.https://youtu.be/dhdaLnKMJHACel mai bun film„All Quiet on the Western Front” (Netflix) „Avatar: The Way of Water” (20th Century… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Filmele „Everything Everywhere All at Once” (11), „All Quiet on the Western Front” (8), „The Banshees of Inisherin” (8) au primit cele mai multe nominalizari la premiile Oscar 2023. Cea de-a 95-a editie a premiilor Oscar va avea loc duminica, 12 martie, la Dolby Theatre de la Ovation Hollywood, gazda…

- Jimmy Kimmel va fi gazda ceremoniei Oscar de anul acesta, programata in 12 martie, transmite BBC. Pentru categoria „cel mai bun film ar putea fi nominalizate”, printre alte producții noi, continuarea Top Gun, Avatar și Black Panther. Nominalizarile oficiale ar urma sa fie facute publice marți. Se așteapta…

- „All Quiet on the Western Front", drama Netflix a lui Edward Berger despre un soldat german idealist trimis in transee, a primit un numar record de nominalizari la premiilor Academiei Britanice de Film si de Televiziune (BAFTA) din acest an, potrivit The Guardian. Filmul este selectat pentru 14 premii,…

- Globurile de Aur, afectate de acuzații de rasism, sexism și corupție in ultimii doi ani, au inregistrat cea mai scazuta audiența din istoria lor in acest an, potrivit cifrelor preliminare publicate miercuri de NBC și citate de Le Figaro . Ceremonia a atras 6,3 milioane de telespectatori americani marți…

- Lista de medicamente gratuite și compensate va fi extinsa incepand cu data de 1 decembrie 2022. Cele mai multe medicamente nou introduse in lista sunt destinate pacienților cu afecțiuni oncologice.

- Consilierii locali au aprobat in ședința ce a avut loc, luni, in format on-line, un proiect de hotarare privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat aparținand Primariei Timișoara. Paza va fi efectuata de catre personalul contractual (guarzi) din cadrul…

- Deoarece actualul sezon gripal se anunța a fi ”dificil”, pentru protejarea populației, Colegiul Farmaciștilor din Romania demareaza un program pilot prin care farmaciștii pot contribui la campania de vaccinare antigripala. Vaccinarea ar urma sa fie efectuata numai de farmaciști absolvenți ai cursurilor…