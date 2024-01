Nominalizările la Premiile Oscar 2024! Cine conduce în cursa celor mai importante premii din industria cinematografică Cea mai veche ceremonie de trofee din lume, decernarea Premiile Oscar va avea loc pe 10 martie a.c. Academia americana a Artelor și Științelor Filmului, organizatorul prestigioasei gale care anul acesta ajunge la cea de-a 96-a ediție, a anunțat lista nominalizaților pe 2024. Filmele care au condus și in box office-ul general, “Oppenheimer” și ”Poor Things” sunt filmele care au primit cele mai multe nominalizari. Primul, lung metrajul despre Julius Robert Oppenheimer, fizicianul socotit drept parintele bombei atomice, conduce in cursa cu cele mai multe nominalizari, la 13 categorii, in vreme ce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

