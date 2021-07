Stiri pe aceeasi tema

- De frica virusului Sars-CoV-2, un barbat din Iași a luat timp de un an de zile, zilnic, paracetamol și algocalmin. De la inceputul pandemiei de coronvirus, omul in varsta de 55 de ani a lua in fiecare zi Paracetamol și Algocalmin. Daca la inceput lua doar o singura pastila, a ajuns pana la urma sa ia…

- Pana astazi, 23 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.075.543 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.032.888 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 307 cazuri…

- In dupa amiaza zilei de 7 mai un echipaj SMURD Iași a efectuat o operațiune aero-medicala pentru a prelua de la Chișinau mai multe ampule de ser antibotulinicum. Aterizarea elicopterului SMURD a avut loc la ora14:56 pe stadionul „Dinamo” din capitala.

- Ce presupune call center-ul *8700? Cui ii este destinat? In general, obezitatea este interpretata drept o suferința individuala. In mod particular, in Romania nu exista experiența organizarii de grupuri pentru diverse patologii, cu atat mai puțin pentru obezitate. Cei care se confrunta cu kilogramele…

- ”IFC, membra a Grupului Bancii Mondiale, sprijina construirea unui complex IT prietenos cu mediul, cu o suprafata de 60.000 mp la Iasi, oras in nord-estul Romaniei. Cladirea va fi unul dintre cele mai mari complexe de birouri din tara si se inscrie intr-un amplu efort al IFC de a contribui la construirea…

- Compania anglo-suedeza AstraZeneca a anunțat luni ca tratamentul sau dezvoltat impotriva diabetului, Farxigam, nu este eficient pentru tratarea pacienților care au o forma grava de coronavirus. Conform primelor rezultate ale unor teste clinice asupra Farxiga, tratamentul „nu a atins nivelul statistic…

- Intr-un mesaj postat pe Facebook de echipa lui Catalin Moroșanu, s-au oferit noi detalii despre situația aparuta cu Sergiu Ion Ciobotariu, tanarul caruia luptatorul i-a cumparat o casa. CONTEXT: Sergiu Ion Ciobotariu a ajuns cunoscut in Romania dupa ce a calarit 40 de kilometri pana la maternitatea…

- Președintele USR, Dan Barna, spune ca ii pare rau de suferința prin care trec pacienții evacuați de la Spitalul Foișor și de momentele dificile prin care trec, dar Romania este in razboi cu COVID-19 și...