Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții comunei Prejmer au anunțat ca a inceput reabilitarea Drumului Județean 112D. Lucrarile de reparații se realizeaza cu ajutorul Consiliului Județean Brașov. Lucrarile se vor face pe transonul DJ112D – Drumul Carpinișului și pe DJ112D – Strada Mare, pana la calea ferata, in prima etapa.…

- Alexis Monique Cortez este noua jucatoare a echipei de baschet feminin Olimpia CSU Brașov. Jucatoarea din America masoara 183 cm și evoleaza pe postul de extrema. Sosește sub Tampa din Mexic, acolo unde a cucerit titlul, alaturi de Astros. Cortez a evoluat in sezonul precedent și pentru BC Sirius Tg.…

- Politistii sibieni au dat zeci de amenzi soferilor care au stationat neregulamentar pe Transfagarașan . Echipaje de Politie au fost prezente si duminica, pe DN 7C, Transfagarașan, pentru fluidizarea traficului in zona. Polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au aplicat 34 de sancțiuni contravenționale…

- Președintele celor de la FC Brașov, Marin Mitran, a adus lamuriri in ceea ce privește situația financiara a echipei. Așa cum Newsbv a scris AICI in exclusivitate , raportul Curții de Conturi nu este unul favorabil clubului FC Brașov. Președintele celor de la FC Brașov este, insa, optimist ca situația…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila , spune ca se asteapta la o crestere a numarului cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Ministrul Rafila a precizat ca se așteapta ca și numarului de pacienți internați in spitale la terapie intensiva sa fie ceva mai mare. „Este o evolutie care este preocupanta…

- Termenul de depunere al documentelor in vederea ocuparii celor 40 de posturi de soldați profesioniști s-a prelungit pana in data de 15 august 2022. Reamintim ca, pentru a deveni soldat profesionist trebuie sa ai varsta cuprinsa intre 18-25 de ani și sa fii absolvit școala generala obligatorie. Pentru…

- Absolvenții de liceu care nu au susținut examenul de BAC 2022 in prima sesiune sau care nu au promovat examenul, se mai pot inscrie doar azi, pentru a susține examenele in sesiunea de toamna. Astazi, 25 iulie 2022, este ultima zi in care absolvenții de clasa a XII-a se pot inscrie pentru susținerea…

- Evenimente, in weekend, la Rașnov. Vineri, 22 iulie, de la ora 20.00 ne intalnim la concert, in Gradina Schubz, cu Catalin Milea – saxofon, flaut și Gabriel Balașa – handpan. Un concert in note contemplative din care vor face parte motive tradiționale internaționale (world music) reinterpretate cu mijloace…