Potrivit unui anunț facut pe rețeaua X de catre echipa lui Navalnii, funeraliile vor avea loc saptamana aceasta, la Moscova.”Cautam un spatiu pentru ceremonia publica de adio pentru Aleksei la sfarsitul acestei saptamani. Daca aveti un loc potrivit, va rugam sa ne contactati”, a scris purtatoarea de cuvant a fostului dizident, potrivit Nexta si Meduza.Un apel similar a fost facut și de un alt apropiat al lui Navalnii. ❗️ Alexei Navalny will be buried at the end of the weekThis is reported by the press Secretary of the murdered oppositionist Kira Yarmysh.Now the politician\"s team is looking for…