Noile ASUS ZenBook 13 și 14, disponibile comercial ASUS anunța lansarea in Romania a noii linii de notebook-uri ZenBook , ce cuprinde ZenBook 13 (UX325), ZenBook 14 și (UX425/UM425). Noile modele sunt concepute cu gandul la portabilitate, in timp ce ofera o conectivitate polivalenta și cuprinzatoare. ZenBook 13 și ZenBook 14 (UX425) sunt chiar mai subțiri și mai ușoare ca vechea generație. ZenBook 13 cantarește numai 1,07 kg, in timp ce ambele modele au numai 13,9 mm in grosime, dar, in mod unic, acest design ultra-subțire ofera porturi I/O cuprinzatoare, incluzand unul HDMI de dimensiuni mari și porturi USB Type-A alaturate celui USB-C cu Thunderbolt… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

