- Un atac american cu drone a lovit duminica un atacator sinucigaș intr-un vehicul care urmarea sa atace aeroportul din Kabul, in timp ce forțele americane lucrau pentru a finaliza o retragere care va pune capat a doua decenii de implicare militara in Afganistan, au declarat oficialii americani, citați…

- Talibanii vor anunța un nou guvern pentru Afganistan saptamana viitoare și se așteapta ca turbulențele economice și deprecierea valutara care au urmat preluarii administrației in urma cu doua saptamani sa dispara rapid, transmite Reuters. Zabihullah Mujahid, principalul purtator de cuvant al miscarii,…

- Trupele americane și-au început retragerea de pe aeroportul din Kabul, a declarat sâmbata Pentagonul, în timp ce eforturile de evacuare din capitala afgana au intrat în etapele finale, potrivit Reuters. Președintele Joe Biden a trimis la începutul acestei luni mii…

- Pentagonul a anuntat sâmbata ca „doua tinte importante” ale gruparii Stat Islamic (SI) au fost ucise si înca una ranita în atacul cu drona efectuat vineri de armata americana în Afganistan, fara alte precizari, transmite AFP, potrivit Agerpres. La rândul lor,…

- In pregatirea noului guvern care sa conduca Afganistanul, talibanii au ordonat sambata funcționarilor fostului guvern sa preda in termen de o saptamana toata armele și bunurile pentru a nu suferi consencințe legale, relateaza agenția EFE citata de Agerpres . „Ii informam pe toti cei care detin echipamente,…

- Cel putin 72 de civili au fost ucisi in doua explozii in afara aeroportului din Kabul, au anuntat ieri o sursa spitaliceasca si un oficial taliban in capitala afgana, citati de Reuters și Agerpres. Cel putin 12 soldati americani au fost de asemenea ucisi in exploziile de joi. Un numar de cel putin 28…

- Forțele americane care ajuta evacuarea afganilor disperați sa fuga de regimul talibani se pregatesc vineri de noi atacuri dupa ce un atacator sinucigaș al Statului Islamic a ucis 100 de oameni, printre care 13 soldați din armata SUA, in fața porților aeroportului din Kabul, transmite The Wall Street…

- ISIS-K , particula „K” reprezentand provincia islamica Khorasan, este afiliatul regional al Isis (sau așa-numitul stat islamic) care este activ in Afganistan și Pakistan. Este cel mai extrem și violent dintre toate grupurile militante jihadiste din Afganistan, informeaza BBC . Gruparea ISIS-K, care…