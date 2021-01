Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala din Romania a scazut cu 10,2%, ca serie bruta, in primele 11 luni ale anului trecut, fata de aceeasi perioada din 2019, in timp ce, pe serie ajustata, declinul a fost de 10,5%, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.

- In 2020, peste trei sferturi dintre gospodarii (78,2%) aveau acces la reteaua de internet de acasa, in creștere cu 2,5% fața de anul precedent, conform Institutului Național de Statistica . 85% dintre gospodariile din mediul urban și 70% din mediul rural (in creștere cu aproape 3% fața de 2019), erau…

- Salariul mediu brut a crescut in Romania cu 38 de lei, in octombrie, in comparatie cu luna anterioara, pana la valoarea de 5.452 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS). Cresterea raportata in perioada de referinta s-a datorat acordarii de prime ocazionale (prime trimestriale,…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a crescut, in primele 10 luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 827,5 milioane de euro, pana la valoarea de 14,858 miliarde de euro, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Conform statisticii oficiale, in perioada…

- Tot mai putini turisti au ajuns in Romania, in luna septembrie 2020, numarul acestora ajungand la 794.500, in scadere cu 39,5% fata de cele din luna septembrie 2019, care au insumat 1.312 milioane, potrivit Institutului National de Statistica. Din numarul total de sosiri, in luna septembrie…

- Pe 20 octombrie 2020, in intreaga lume, se sarbatoreste Ziua Mondiala a Statisticii. Evenimentul, ajuns la a treia editie, se va desfasura sub sloganul „Conectam lumea cu datele in care putem avea incredere”. Cu aceasta ocazie, institutele nationale de statistica din intreaga lume vor organiza diferite…