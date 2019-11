Noi tranzacții pe piața energiei Reff & Asociații, societatea de avocați membra a rețelei Deloitte Legal, a asistat grupul danez Vestas Wind Systems, una dintre cele mai mari companii din lume din domeniul energiei sustenabile, in vanzarea a 80% din participația in subsidiarele sale romanești, care dețin parcurile eoliene Pantelimon, Pegasus și Apollo, catre subsidiara din Romania a diviziei de investiții a Ingka Group, IRI Investments. Acordul marcheaza intrarea Ingka Group pe piața de energie regenerabila din Romania, in parteneriat cu Vestas. „Suntem foarte incantați de colaborarea cu Reff & Asociații și Deloitte Romania și… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tranzactia prin care IKEA a preluat mai multe parcuri eoliene in Romania s-a ridicat la 136 de milioane de euro Tranzactia prin care IRI Investments SRL, care apartine Grupului Ingka (partener strategic al sistemului de franciza IKEA), preia unele companii din Romania apartinand Grupului danez Vestas…

- Reff & Asociații, societatea de avocați membra a rețelei Deloitte Legal, a asistat grupul danez Vestas Wind Systems, una dintre cele mai mari companii din lume din domeniul energiei sustenabile, in vanzarea a 80% din participația in subsidiarele sale romanești, care dețin parcurile eoliene Pantelimon,…

- Capitalizarea CEC Bank, decisa la Bruxelles pana la sfarșitul lunii. Guvernul vrea sa transfere 900 mil. lei catre banca de stat Comisia Europeana ar putea lua decizia privind capitalizarea CEC Bank spre finalul lunii octombrie, pana la predarea mandatului actualei Comisii, a declarat, sambata, presedintele…

- Capitalizarea CEC Bank, decisa la Bruxelles pana la sfarșitul lunii octombrie. Guvernul vrea sa transfere 900 mil. lei catre banca de stat Comisia Europeana ar putea lua decizia privind capitalizarea CEC Bank spre finalul lunii octombrie, pana la predarea mandatului actualei Comisii, a declarat, sambata,…

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca analizeaza tranzactia prin Gaspeco L&D, companie specializata in distributia de gaz petrolier lichefiat (GPL), preia compania Panebo Gaz. Gaspeco L&D este controlata de Elena Borcea, mama lui Cristi Borcea, fost finantator al echipei de fotbal Dinamo,…

- Gaspeco L&D SA face parte din grupul de societati controlat de dna Elena Borcea si dl. Corneliu Gadoiu si desfasoara activitati in domeniul GPL, avand livrari atat pe teritoriul Romaniei, cat si in afara acesteia, pe urmatoarele segmente de activitate: imbuteliere si distributie GPL in butelii; distributie…

- EximBank, infiintata in anul 1992, are ca actionar majoritar statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, care detine 95,374% din capitalul social. EximBank opereaza atat in numele statului, cat si in nume propriu oferind, pentru persoanele juridice rezidente sau nerezidente, finantari, cofinantari,…

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca analizeaza tranzactia prin care OMV Petrom Marketing preia statiile de distributie carburanti detinute de compania Art Petrol, iar operatiunea ar depasi pragurile valorice prevazute de lege, potrivit NEWS.ro.”In conformitate cu prevederile Legii concurentei…