Stiri pe aceeasi tema

- Fortele armate ale Ucrainei au primit noi sisteme de comunicatii prin satelit Starlink de la fondatorul si CEO-ul SpaceX, Elon Musk, transmite The Guardian. Intr-un tweet de sambata, Ministerul ucrainean al Apararii a anuntat: „Multitaskerul Elon Musk reuseste nu doar sa lucreze la pregatirile pentru…

- Fortele armate ale Ucrainei au primit noi sisteme de comunicatii prin satelit Starlink de la fondatorul si CEO-ul SpaceX, Elon Musk, transmite The Guardian, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Armata rusa ar fi descoprit cadavrele a 152 de combatanti ucraineni in otelaria Azovstal, la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, si este pregatita sa le predea Ucrainei, anunta marti Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. In cursul unor operatiuni de cautare in otelarie, in care s-au baricadat peste…

- Forțele ruse au capturat probabil cea mai mare parte a orașului Lyman, in nordul regiunii Donețk, intr-o operațiune preliminara pentru urmatoarea etapa a ofensivei lor in estul Ucrainei, anunța Ministerul britanic al Apararii (MoD) in cea mai recenta actualizare a informațiilor privind Ucraina.…

- Armata rusa a simulat miercuri „lansari electronice” de sisteme de rachete balistice mobile Iskander cu capacitate nucleara, in enclava de la Marea Baltica Kaliningrad, cuprinsa intre Polonia și Lituania, a anunțat Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP și The Guardian . Fortele ruse au efectuat…

- Ministerul rus al Apararii a amenintat oficialii occidentali care vin in vizitele oficiale in capitala Ucrainei ca armata rusa va ataca orasul. Conform publicatiei Bild, ministrul rus Serghei Soigu a amenintat oficialii straini care vin in Kiev in aceasta perioada. „Armata rusa este in asteptare 24…

- Croația a expulzat 24 de angajați ai ambasadei Rusiei din cauza „agresiunii brutale” impotriva Ucrainei, a anunțat Ministerul croat de Externe, citat de The Guardian. Ministerul a precizat ca ambasadorul rus a fost convocat in semn de protest fața de „agresiunea brutala asupra Ucrainei și numeroasele…

- Cel putin 35 de oameni au murit si alți cel putin 100 au fost raniți vineri intr-un atac rusesc cu rachete asupra unei gari din estul Ucrainei, in timp ce civilii incercau sa plece spre zone mai sigure din tara, a anuntat compania ucraineana feroviara, potrivit Reuters. Conform companiei, doua rachete…