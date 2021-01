Alianta USR PLUS propune patru noi secretari de stat si un subsecretar de stat pentru pozitiile care ii revin in cadrul ministerelor, in urma negocierilor din coalitia de guvernare.



Potrivit unui comunicat de presa al formatiunii, la Ministerul Culturii a fost propusa secretar de stat Iulia Popovici, "critic si curator de artele spectacolului, expert in programe culturale romanesti si europene, autoare de carti despre sectorul cultural independent". In 2016 a fost consilier al ministrului Culturii, Corina Suteu, iar in ultimii 15 ani, a fost redactor al revistei "Observator cultural".