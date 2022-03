Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent val de sanctiuni impotriva Rusiei din cauza invaziei sale din Ucraina a aruncat industria bancara globala in turbulente profunde, in timp ce tarile occidentale incearca sa restranga accesul Moscovei la numerar pentru economia sa si comertul international, transmite Reuters.

- Rusia este interesata sa ajunga la un acord care sa fie in interesul ambelor parti la negocierile cu Ucraina, a declarat luni negociatorul rus Vladimir Medinski, in timp ce oficiali se pregatesc sa se intalneasca la frontiera ucraineano-belarusa, transmite Reuters, informeaza Agerpres.

- Rusia a anuntat sambata ca isi inchide spatiul aerian pentru companiile aeriene din Romania, transmite Reuters, dupa o decizie similara luata de autoritatile de la Bucuresti in urma agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, relateaza Agerpres.

- Executivul american considera ca Rusia intentioneaza sa rastoarne guvernul de la Kiev ca parte a atacului sau asupra Ucrainei, informeaza Reuters.

- Petrolul a depășit joi pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima data din 2014 incoace, pe fondul atacului Rusiei asupra Ucrainei, provocand ingrijorari ca un razboi in Europa ar putea perturba aprovizionarea cu energie la nivel mondial, scrie Reuters.

- Japonia impune sancțiuni Rusiei din cauza acțiunilor sale in Ucraina, a declarat miercuri premierul Fumio Kishida, calificand acțiunile Moscovei drept o incalcare inacceptabila a suveranitații ucrainene și a dreptului internațional, scrie Reuters, conform Mediafax.

- Rusiei nu ar trebui sa i se permita sa gazduiasca evenimente fotbalistice precum finala Ligii Campionilor, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a recunoscut doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, a declarat marți premierul britanic Boris Johnson, citat de Reuters, informeaza Mediafax.

- Configuratia fortelor armate ale Rusiei in vestul tarii va reveni la normal in trei-patru saptamani, a declarat ambasadorul Federatiei Ruse in Irlanda, Iuri Filatov, informeaza miercuri TASS si Reuters, potrivit Agerpres.