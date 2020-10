Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis joi seara impunerea de noi restrictii, incepand de vineri, in 14 localitati din judetul Sibiu, inclusiv in municipiul resedinta de judet, unde a crescut numarul bolnavilor infectati cu noul coronavirus, informeaza un comunicat de presa…

- Astazi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), a hotarat ca in Timișoara și alte 26 de localitați sa se suspende activitatea restaurantelor și teatrelor timp de 14 zile, pentru a limita raspandirea Covid-19. Hotararea intra in vigoare de maine. In Timiș se instituie obligativitatea purtarii…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din Argeș a decis ca purtarea maștii de protecție va fi obligatorie in toate spațiile publice incepand cu ziua de miercuri, 14 octombrie 2020. „Conform hotararii CJSU nr 47/12.10.2020, obligativitatea nu se aplica copiilor cu varsta de pana la 5 ani. Hotararea…

- Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a hotarat, joi, ca este obligatorie purtarea mastii de protectie pe nas si gura, in toate spatiile publice deschise, incepand de vineri, in localitatile Barghis si Boita, unde vor fi inchise saloanele de evenimente, restaurantele, barurile, cafenelele…

- Prefectul Liliana Oneț a convocat astazi ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in cadrul careia s-a aprobat Hotararea privind instituirea masurii de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS-CoV – 2 la nivelul spațiilor/activitaților ... The post Noi restricții pentru…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis marti, suspendarea cursurilor la sase unitati de invatamant din municipiile Sibiu si Medias, informeaza un comunicat de presa al Prefecturii noteaza Agerpres. "Astazi, 22 septembrie a.c. a avut loc sedinta Extraordinara a Comitetului Judetean…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita a decis, marti, inchiderea temporara a restaurantelor, cafenelelor care functioneaza in spatii interioare, dar si a salilor de jocuri de noroc din noua localitati din judet, masura fiind luata pe fondul cresterii numarului de infectari cu noul…