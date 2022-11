Guvernul Romaniei a adoptat miercuri, 02 noiembrie a.c., Hotararea privind modificarea HG nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, intretinerea si exploatarea partiilor si traseelor de schi pentru agrement. „Singuranța tuturor celor care practica sporturi de iarna pe partiile din Romania trebuie sa primeze! In perspectiva urmatorului sezon turistic, atunci cand o mare parte dintre romani, dar […] The post Noi reguli privind amenajarea, omologarea, intretinerea si exploatarea partiilor si traseelor de schi pentru agrement first appeared on Suceava News Online .