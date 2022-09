Noi reguli pentru sezonul de vînătoare 2022-2023 Vinatoarea va fi permisa exclusiv pe terenurile deschise, in limitele cotelor de recoltare aprobate pentru sezonul de vinatoare 2022-2023, conform deciziei de ieri a Comisiei pentru Situatii Exceptionale (CSE). Membrii CSE au dispus ca tragerea și aflarea cu arma incarcata va fi interzisa la o distanța mai mica de 10 km de la frontiera de stat cu Ucraina, precum și la o distanța mai mica de 2 k Citeste articolul mai departe pe noi.md…

