Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a intocmit un ghid care sa ajute consumatorii casnici sa schimbe furnizorul sau contractul de energie electrica, in contextul liberalizarii pietei.

- ​​Comparatoarele de tarife pentru ofertele furnizorilor de gaze naturale și energie electrica sunt acum disponibile și pe pagina web a autoritații de concurența, www.consiliulconcuretei.ro. În contextul liberalizarii pieței de energie electrica, comparatorul de tarife realizat de Autoritatea Naționala…

- Furnizorii de electricitate trebuie sa le ofere abonaților cea mai buna oferta de preț la energie, cel puțin pana la 30 iunie 2021. Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei a aprobat, ieri, un ordin care modifica procesul de contractare și informare cu privire la ofertele furnizorilor…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a prelungit pana la 30 iunie perioada in care consumatorii casnici de electricitate pot beneficia de tarife mai mici de la furnizorul lor, potrivit unui proiect de ordin al instituției. Furnizorii de ultima instanța – adica Electrica, Enel, E.ON…

- ”Avand in vedere liberalizarea pietei de energie electrica incepand cu data de 1 ianuarie 2021, Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) vine in sprijinul clientilor casnici din piata de energie prin infiintarea unui call-center dedicat procesului de schimbare a furnizorului…

- De la 1 ianuarie, multi dintre romani vor plati energie electrica mai scumpa (la fel si la gaze), iar institutia care trebuia sa se ocupe de informarea populatiei a mimat fenomenul pana in ultimul moment. Dovada ca romanii nu stiu nimic despre ce urmeaza sa se intample de la 1 ianuarie 2020 stau sutele…

- Planul de investitii al transportatorului national de energie Transelectrica pentru perioada 2020-2029, de circa 5,67 miliarde lei, a fost aprobat miercuri de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). ”In cadrul sedintei Comitetului de reglementare din data de 9 decembrie…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat sambata noaptea ca a fost intocmit si publicat „Ghidul pentru telemunca/munca de la domiciliu si programul individualizat de munca”, masuri obligatoriu de indeplinit de luni, 9 noiembrie 2020.