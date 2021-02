Stiri pe aceeasi tema

- Protesteleau continuat la Barcelona pentru a cincea noapte. Sustinatorii rapperului Pablo Hasel, condamnat pentru elogierea terorismului si calomnierea monarhiei, au incendiat containere si au vandalizat magazine.

- Continua protestele violente in Spania dupa retinerea rapperului Pablo Hasel. Potrivit presei locale, in noaptea de miercuri spre joi peste 50 de persoane au fost ranite, iar cateva zeci au fost reținute in diferite orașe ale țarii.

- Mii de spanioli au continuat sa protesteze, pentru a doua noapte la rand, pe strazile marilor orase ale tarii, dupa arestarea unui rapper care a insultat monarhia. Pablo Hasel a devenit un simbol al libertatii de exprimare in Spania, dupa arestarea sa de marți. Demonstrantii au incendiat containere…

- Devenit pentru unii un simbol al libertații de exprimare în Spania, rapperul Pablo Hasél, condamnat la închisoare pentru tweet-uri care atacau monarhia și poliția, a fost închis marți, potrivit AFP.”Nu ne vor aresta, nu ne vor face niciodata sa ne plecam, în…

- Un rapper din Spania condamnat la închisoare pentru tweet-uri în care insulta monarhia si fortele de ordine a fost arestat marti dimineata, dupa ce politia a descins în universitatea în care acesta se baricadase cu o zi în urma, potrivit Reuters.Rapperul Pablo Hasel…

- Pablo Hasel, 33 de ani, un cantareț de rap din Lleida, ar fi trebuit ca pana pe 12 februarie sa se predea autoritatilor pentru a ispasi o pedeapsa de noua luni de inchisoare. Sentinta a produs la un val de nemultumiri in Spania si a determinat guvernul sa anunte ca va relaxa restrictiile referitoare…

- Crima oribila in Spania, in localitatea Vinaros din provincia Castellon. Potrivit publicației abc.es, o femeie de 45 de ani, cu pașaport romanesc, a fost ucisa fara mila de fiul ei, dupa o cearta aprinsa. Tanarul de 21 de ani a fost arestat. Trupul neinsufletit a fost gasit cateva minute mai tarziu…

- Polițiștii din Spania au arestat, vineri, un tanar de 21 de ani care și-a ucis mama cu un cuțit, dupa o cearta aprinsa, informeaza abc.es.Crima a avut loc in locuința familiei, aflata pe bulevardul Barcelona din orașul Vinaros, Castellon. Conform autoritaților spaniole, femeia a murit dupa ce a fost…