- ​În jur de 82 de demonstranți prodemocrație au fost uciși joi seara și vineri în orașul Bago din apropierea capitalei comerciale Yangon, relateaza Reuters citând presa locala și Asociația pentru Asistența acordata Prizonierilor. Soldații care au preluat puterea dupa lovitura…

- Cel puțin 43 de copii au fost uciși de forțele armate din Myanmar de la lovitura de stat petrecuta pe 1 februarie, potrivit organizației umanitare Salvații Copiii, citate de BBC, citeaza digi24.ro.

- O fetița de numai 7 ani a fost impușcata mortal marți in locuința ei dupa ce forțele de securitate au deschis focul in al doilea oraș ca marime din Myanmar, Mandalay. Bilanțul victimelor ucise in timpul manifestațiilor impotriva juntei militare instalate la putere printr-o lovitura de stat a ajuns la…

- Cel putin sase protestatari au fost ucisi de fortele de ordine in Myanmar, unde activistii au marcat implinirea a 33 de ani de la moartea unui student, deces care a dus la o revolta fata de guvernarea militara, relateaza Reuters. Trei oameni au fost ucisi si alte cateva persoane au fost ranite…

- O serie de manifestatii au avut loc vineri seara in orase din Paraguay si Argentina fata de modul in care autoritatile gestioneaza criza sanitara provocata de Covid-19. Protestele au devenit violente, dupa ce fortele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene si gloante din cauciuc, relateaza Reuters,…

- Orașele din Myanmar au devenit campuri de lupta. Mulți protestatari au fost impușcați mortal de forțele de ordine, ceea ce sporește furia mulțimii care contesta lovitura de stat militara. Protestele s-au extins in toata țara și, peste tot, au facut victime.

- Politia din Myanmar a tras duminica in protestatarii impotriva puciului din 1 februarie si a ucis cel putin doi oameni, transmite Reuters. Represiunea violenta a demonstratiilor continua de doua zile in toata tara, iar bilantul mortilor a ajuns la cel putin cinci, noteaza Agerpres. Fortele de ordine…

- Protestatarii care se opun loviturii militare din Myanmar au blocat calea ferata care leaga Yangon și un oraș din sudul țarii, la câteva ore dupa ce un emisar ONU a avertizat armata ca vor exista ”consecințe grave” pentru orice raspuns violent contra demonstrațiilor pro-democrație,…