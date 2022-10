Noi proiecte de reabilitare a infrastructurii rutiere în suburbii Doar in ultimii trei ani, pentru modernizarea drumurilor și strazilor din Trușeni din bugetul municipal au fost alocate peste 6,07 milioane de lei. In aceasta toamna, in localitate urmeaza sa fie lansat proiectul multianual de construcție a strazii G. Coșbuc, cu un cost total de 8,81 de milioane de lei. Lucrarile se vor desfașura pe o lungime de aproape 1,8 kilometri. In acest moment sint exami Citeste articolul mai departe pe noi.md…

