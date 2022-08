„Noi orizonturi”: Ce caută americanii în Uzbekistan O delegație a Congresului SUA vizitat capitala Uzbekistanului, iar presa rusa a titrat deja ca se urmarește o politica externa multi-vectorala. O parte a analiștilor considera insa ca Washington-ul are un interes limitat pentru aceasta țara. Atunci ce se urmarește? Tot analiștii incearca sa dea un raspuns. „Uzbekistanul urmarește o politica externa multi-vectorala și continua sa-și evidențieze disponibilitatea de a construi relații de prietenie cu China, Rusia și Statele Unite, pe langa stimularea cooperarii cu țarile europene”, a spus șeful Centrului de Studii Post-sovietice de la Institutul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, s-a deplasat marti seara in Turcia, pentru negocieri in sensul de a facilita exporturile de cereale prin porturile din Marea Neagra, afirma surse citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Soir. Serghei Lavrov se va intalni miercuri dimineata cu ministrul…

