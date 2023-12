Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate dintre romani aleg sa ofere cadouri dulci de sarbatori. Cozonacul, vedeta de Craciun. Aproape jumatate dintre romani aleg sa ofere cadouri dulci de sarbatori, fața de o medie de 27% in regiunea CEE-6. Cozonacul este desertul vedeta din meniul de Craciun...

- Parinții de la o creșa din județul Constanța au facut cadouri educatoarelor geluri de duș, dar acestea au fost refuzate.Oamenii au adunat bani pentru a cumpara cadouri educatoarelor de la Creșa nr. 5 din Constanța. Potrivit unei discuții de WhatsApp, educatoarele nu au fost mulțumite de cadouri și,…

- Facultatea de Arte a Universitatii ldquo;Ovidius" Constanta, impreuna cu Centrul de Cercetare Stiintifica si Creatie Artistica ldquo;Euxin", in parteneriat cu Primaria si Consiliul Local Cumpana, au oferit ieri seara un spectacol de zile mari, un regal de colinde, ce a emotionat audienta, oferind tuturor…

- In sezonul sarbatorilor de iarna, oferirea darurilor devine o adevarata arta, iar crearea unui cadou autentic și original poate aduce bucurie și emoție celor dragi. Cu spiritul sarbatorilor in minte și suflet, poți alcatui cateva pachete personalizate pentru Craciun, menite sa iți incante prietenii…

- Astazi, 05.12.2023, in asteptatea lui Mos Nicolae, au fost aprinse luminitele de Craciun in localitatea Ovidiu, judetul Constanta. Reprezentantii Primariei Ovidiu au invitat toti copiii, parintii si bunicii, la ora 16:30, sa aprinda impreuna iluminatul festiv pentru sarbatorile de iarna parcul Poet…

- Constanta s a aflat, incepand de sambata, 18 noiembrie 2023, sub mai multe avertizari nowcasting emise de meteorologi. Acestea s au referit la manifestarea unor fenomene meteo extreme, cum ar fi: intensificari ale rafalelor de vant si cantitati importante de precipitatii.Vremea rece si a spus cuvantul…

- Deputatul adauga ca desi orasul este in haos iar lucrarile nu se mai termina si sunt facute in bataie de joc, primarului ii arde de platit bani grei pe beculete, pentru a distrage atentia de la dezastrul pe care l a creat Potrivit liderului USR, doar in acest an, primarul PNL PSD a indatorat orasul…