Noi negocieri ​PNL, USR-PLUS și UDMR, vineri, La Vila Lac. Prima opțiune a PNL ​​Negocierile pentru formarea noului Guvern ramân în continuare tensionate, chiar daca liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au transmis, pentru prima oara într-o declarație comuna în fața camerelor, ca s-a &"exprimat o anume flexibilitate&" în discuții.



În spatele ușilor închise de la propriile partide lucrurile nu arata chiar așa.



Liberalii vor reveni vineri la masa discuțiilor cu varianta Ludovic Orban-premier, mandatul conducerii PNL fiind unul maximal, în condițiile în care USR-PLUS nu a acceptat pâna acum ofertele facute… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

