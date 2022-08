Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, vineri, decizii majore, care au fost discutate cu sindicatele de profil. Aceste masuri vor schimba radical actualul sistem de Educație, fiind prevazute examene la colegii dupa Evaluarea Naționala, care devine obligatorie pentru toți elevii, din 2024, iar…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat, miercuri, despre impactul bugetar al noilor legi ale Educatiei, ca este vorba de un impact bugetar de peste 5 miliarde de lei pentru legea invatamantului superior si peste 31 de miliarde de lei pentru legea invatamantului preuniversitar. Cele doua proiecte…

- Cea mai mare diferența de nota la Evaluarea Naționala, in urma contestațiilor, a fost in cazul unui elev din Bihor care a primit 2,80 la examenul la Limba Romana, iar in urma recorectarii nota i-a crescut la 8,70. Un alt elev, din Prahova, a obținut o diferența de aproape 4 puncte. Ministrul Educației,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, joi, ca ponderea elevilor cu medii de peste 5 la Evaluarea Naționala 2022 a urcat, in urma rezolvarii contestațiilor la 82,4%, fața de evaluarea inițiala (82,3%). A crescut și numarul elevilor cu media generala 10, ajungandu-se astfel la 237 de medii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, luni, ca rata de promovare la Bacalaureat a fost de 73,3%, cea mai mare din ultimii 10 ani. Judetul din top este Clujul, cu 85,1% promovabilitate, iar pe ultimul loc este Ilfovul, cu 47%. In rural s-a inregistrat o rata de promovare de 69,2%, iar in urban,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat, joi, despre rezolvarea subiectelor la Evaluarea Nationala, ca doar 6% dintre elevi au putut sa scrie perfect romaneste, iar 57% dintre elevi au probleme de scriere corecta, de ortografie si de punctuatie. Sorin Cimpeanu s-a referit la rezolvarea subiectelor…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni, ca s-a stabilit renunțarea la mediile semestriale si la teze in invațamantul preuniversitar, urmand sa existe o singura medie generala la finalul anului. ”La acest moment este in curs de finalizare intalnirea Comisiei pentru Dialog Social (…) pentru…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii care au de sustinut examene nationale, in acest an, trebuie sa se astepte la o adaptare a gradului de dificultate a subiectelor. Cimpeanu a numit invatamantul online impus de pandemie drept ”o adevarata catastrofa educationala”. Intrebat daca…