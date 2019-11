Stiri pe aceeasi tema

- NASA si-a propus sa trimita din nou astronauti in misiuni la suprafata Lunii la orizontul anului 2024 si va avea nevoie de noi combinezoane spatiale pentru activitatile extravehiculare selenare. Noile prototipuri de costume spatiale concepute pentru aceste misiuni vor fi testate pe Statia Spatiala…

- Expertii au ajuns la concluzia ca persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 si 40 de ani reprezinta 12,5% dintre cazurile de diabet de tip 2 diagnosticate in 2017 in Regatul Unit. Acest procent este cu aproape o treime mai ridicat decat 9,5%, inregistrat in 2000, potrivit datelor medicale a 370.854…

- Misiunea a luat sfarsit pentru primul robot umanoid rus trimis in spatiu, Fedor, care nu va mai fi folosit pentru astfel de operatiuni, ci va fi inlocuit cu un model mai potrivit, au anuntat miercuri dezvoltatorii sai, scrie agerpres.ro.''Nu va mai zbura (in spatiu).

- Misiunea a luat sfarsit pentru primul robot umanoid rus trimis in spatiu, Fedor, care nu va mai fi folosit pentru astfel de operatiuni, ci va fi inlocuit cu un model mai potrivit, au anuntat miercuri dezvoltatorii sai, relateaza AFP.

- Ziarul Unirea STUDIU: Consumul frecvent de ciocolata poate reduce riscul de aritmie cardiaca Consumul saptamanal al unei mici cantitați de ciocolata poate reduce riscul de apariție a unui tip frecvent intalnit și totodata grav de aritmie cardiaca, ... STUDIU: Consumul frecvent de ciocolata poate reduce…

- Durata potrivita a somnului protejeaza sanatatea inimii. Aceasta este concluzia unui nou studiu care a aratat ca durata somnului poate influenta riscul persoanei de a suferi un infarct miocardic, indiferent de alti factori de risc, inclusiv cei genetici.

- Romanii aloca, in medie, intre 11.700 euro si 31.200 euro pentru cumpararea unei masini noi din clasele mica, medie si SUV, potrivit datelor Jato Dynamics, in contextul in care vanzarile de autoturisme noi au crescut.

- Un studiu realizat de cercetatorii de la Universitațile din Wurzburg și Nottingham-Trent arata cat rezista oamenii sa stea fara sa iși acceseze telefonul mobil.Participanții la studiu au fost puși singuri intr-o sala de așteptare pentru a le testa rezistența fața de smartphon. Insa rezultatele au aratat…