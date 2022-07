Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca anunta ca de vineri intra in vigoare inca doua masuri importante prin care sunt protejati romanii afectati de cresterile de preturi: valoarea tichetelor de masa va creste la 30 de lei, iar pensionarii cu venituri sub 2.000 de lei vor primi un ajutor de 700 de lei. „De…

