Noi lucrari la loturile de mobilitate urbana, in zona podului de la Partoș: Rute alternative pentru șoferi Noi lucrari la loturile de mobilitate urbana, in zona podului de la Partoș: Rute alternative pentru șoferi Primaria municipiului Alba Iulia a anunțat miercuri, 11 octombrie, demararea unor lucrari in cadrul proiectelor de mobilitate, in zona Partoș. Mai exact, vor incepe lucrarile in zona podului din Partoș, iar primaria a anunțat și care sunt rutele […]