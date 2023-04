Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului pentru Mediu a publicat noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Rabla Plus, Rabla Clasic și Iluminat Public, in urma ședinței comitetului de Avizare din 12.04.2023. In cadrul „Programului Rabla Plus” a fost publicata o noua lista care conține 633 dosare acceptate pentru…

- Guvernul a aprobat miercuri o ordonanța de urgența care vizeaza, printre altele, menținerea masurilor de protecție sociala in cazul persoanelor vulnerabile, care au beneficiat de majorari ale punctului de pensie sau ale salariului minim.